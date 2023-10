Blinden- und Sehbehindertenverband: Vom Meer bis in die Berge

Bozen – Der Herbst klopft an und der Sommer ist wieder schnell vergangen. Die Mitglieder des Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverbandes erinnern sich gerne an gemeinsame Tage am Meer, in den Bergen und in der Oper in Verona.

Im Juni fuhren 34 Südtirolerinnen und Südtiroler für 13 Tage ans Meer, genauer gesagt in das Ferienzentrum für Sehbehinderte und Blinde in Tirrenia, in der Provinz Pisa. Neben dem Genuss von Meer und Sonne gab es einen regen Gedankenaustausch und es wurden neue Freundschaften geschlossen.

Am 11. August besuchten neun Kulturinteressierte die Oper in Verona und genossen einen musikalischen Abend. Der Entschluss fiel auf „Carmen“, einem Stück das viel Eindruck in der magischen Arena von Verona hinterließ.

Im September fand die Bergwanderwoche ins Ultental statt. 20 blinde und sehbehinderte Menschen mit ihren Begleitpersonen wanderten jeden Tag zu verschiedenen Zielen. Auf dem Programm standen gemütliche Wanderungen wie der Besuch auf der Kirchbergalm, aber auch Herausforderungen wie die Wanderung zur Höchsterhütte am Grünsee.

Dieses Abenteuer testete die Ausdauer und Höhenanpassung der Teilnehmer und belohnte sie mit der Verkostung lokaler Gerichte in den Zielhütten. Die Hauptaufgabe des Blinden- und Sehbehindertenverbandes besteht darin, die Lebensqualität von Menschen mit Sehbehinderungen zu erhöhen und zu verbessern.

Weitere Informationen unter www.blindenverband.bz.it oder unter 0471/971117.