Blutbad von Erba: Revision rückt näher – Tarfussers Zweifel

Bozen – Der Mailänder Generalstaatsanwalt Cuno Tarfusser hat die Wideraufnahme des Verfahrens in einem der spektakulärsten Fälle der jüngeren italienischen Kriminalgeschichte angeregt. Drei Menschen waren beim Blutbad von Erba am 11. Dezember 2006 auf brutale Weise getötet worden. Wie die Anwälte von Olindo Romano und Rosa Bazzi mitteilen, findet die Diskussion über den Antrag am 1. März 2024 statt. Das Ehepaar aus der Nachbarschaft war in allen drei Instanzen für schuldig befunden worden.

Der vierfache Mord hat bereits damals italienweit für Entsetzen gesorgt. Drei Frauen und ein Kleinkind waren in einem Appartement in Erba, einer Ortschaft in der Provinz Como, mit Messerstichen und den Schlägen einer Eisenstange getötet worden.

Zu den Opfern zählten die 30-jährige Raffaela Castagna und ihr Sohn im Alter von zwei Jahren und drei Monaten, Youssef Marzouk, dessen Großmutter Paola Galli (60 Jahre) und Valeria Cherubini, die 55-jährige Nachbarin, die aufgrund der Schreie zum Tatort eilte. Ihr Ehemann Mario Frigerio (65), dem die Täter eine Stichverletzung am Hals zugefügt hatten, überlebte dank einer Fehlbildung der Halsschlagader. Die Rettungskräfte waren zur Wohnung geeilt, nachdem dort ein Brand festgestellt worden war. Dabei wurden die Leichen geborgen.

In einem ersten Moment konzentrierten sich die Ermittlungen auf Azouz Marzouk. Der gebürtige Tunesier war der Ehemann von Raffaella Castagna und der Vater des kleinen Youssef. Damaligen Medienberichten zufolge hatte der Mann aufgrund von Drogendelikten Vorstrafen und befand sich wegen eines Strafnachlasses auf freiem Fuß, den das Parlament kurz zuvor beschlossen hatte. Zum Tatzeitpunkt hat er allerdings seine Eltern in seiner Heimat besucht.

Doch schon bald gerieten Olindo Romano und Rosa Bazzi ins Fadenkreuz der Ermittler. 15 Tage nach dem Massaker von Erba hat die Spurensicherung den Wagen der beiden Hauptverdächtigen untersucht. Am 26. Dezember entdeckten sie gegen 23.00 Uhr plötzlich im Bereich der Fahrertür eine kleine Blutspur, die Raffaella Castagna zugeordnet werden konnte.

Am 8. Jänner 2007 wurde das Ehepaar in U-Haft genommen. Zwei Tage später gestanden sowohl Olindo Romano als auch Rosa Bazzi in getrennten Verhören die Tat. Später widerriefen sie die Geständnisse und erklärten, sie seien von den Ermittlern unter Druck gesetzt worden und man habe ihnen im Falle eines Geständnisses die Überstellung in den Hausarrest versprochen.

Der Mailänder Generalstaatsanwalt Cuno Tarfusser hat 17 Jahre nach dem Massaker den Antrag einer Revision des Verfahrens gestellt. Zweifel löste bei ihm unter anderem die Tatsache aus, dass nur eine Blutspur am Wagen des Ehepaares gefunden wurde, nicht aber in der Wohnung, was bei einer Bluttat diesen Ausmaßes ungewöhnlich wirke.

„Wir sind froh, dass der Antrag auf Revision für zulässig erklärt wurde und wir wünschen uns, dass es diesmal anders ausgeht, nämlich mit einem Freispruch“, erklären die Verteidiger von Olindo Romano und Rosa Bazzi.

„Ich bin weder von der Theorie der Schuld noch der Unschuld überzeugt“, betonte Tarfusser in einem Interview italienischen Medien gegenüber. Wie der ehemalige ICC-Richter und Bozner Oberstaatsanwalt erklärte, habe er den Antrag zur Revision des Verfahrens deshalb geschrieben, weil er sonst „nicht mehr ruhig geschlafen“hätte.

„Ich wäre nicht mehr mit mir im Reinen, mit meiner Pflicht und meiner Berufsethik“, betonte Tarfusser. Der Antrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens wurde 17 Jahre nach dem Blutbad formuliert.