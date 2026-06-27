Blutige Eskalation auf Supermarkt-Parkplatz in Bozen

Von: luk

Bozen – Bei einer Messerstecherei auf dem Parkplatz des “Eurospar” in der Reschenstraße in Bozen ist am späten Donnerstagabend ein 30-jähriger Mann verletzt worden. Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen erlitt er eine tiefe Stichverletzung am linken Arm. Lebensgefahr besteht laut den vorliegenden Informationen aber nicht.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr vor dem Supermarkt. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich zwischen vier Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus nichtigem Anlass in Disput. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte rasch zu einer Schlägerei mit Faustschlägen und Tritten. Im weiteren Verlauf soll einer der Beteiligten ein Messer gezogen und den Widersacher am linken Arm schwer verletzt haben.

Der Verletzte verlor erhebliche Mengen Blut. Passanten wurden durch seine Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam, während die drei mutmaßlichen Angreifer in Richtung Industriezone flüchteten. Ein Anwohner alarmierte den Notruf. Das Team des Roten Kreuzes traf wenige Minuten später ein, versorgte den Mann noch vor Ort und brachte ihn anschließend ins Bozner Krankenhaus. Dort stabilisierte sich sein Zustand im Laufe der Nacht.

Die Ermittlungen führt die Staatspolizei. Die Beamten durchkämmten in der Nacht das Umfeld des Tatorts, konnten die mutmaßlichen Täter jedoch zunächst nicht ausfindig machen. Nun werden Aufnahmen zahlreicher Überwachungskameras in der Umgebung ausgewertet, um den Tathergang zu rekonstruieren und die Beteiligten zu identifizieren.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Gewaltdelikte im Stadtteil ein, berichtet die Zeitung Alto Adige. Erst Mitte Mai war es in der Nähe zu einer Messerstecherei zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der ein Mann schwere Verletzungen am Ohr erlitt. Wenige Tage zuvor hatten sich zudem rund 30 junge Männer im Park in der Drususallee zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Eisenstangen und anderen Gegenständen getroffen.