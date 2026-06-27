Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke

Von: luk

Sterzing – Die Carabinieri haben drei junge Männer aus dem Wipptal ausgeforscht, die im Verdacht stehen, Anfang Juni einen Gleichaltrigen in der Sterzinger Altstadt brutal angegriffen zu haben. Gegen sie wurde Anzeige wegen gemeinschaftlich begangener schwerer Körperverletzung erstattet.

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni zwischen 1.50 und 2.05 Uhr auf dem Untertorplatz. Nach Angaben der Carabinieri wurde das Opfer von der Gruppe umringt, mehrfach zu Boden gestoßen und mit Tritten, Faustschlägen und Ohrfeigen attackiert. Zudem sollen die Angreifer den Mann bespuckt und Teile der Gewalttat mit ihren Smartphones gefilmt haben.

Der Verletzte musste anschließend medizinisch versorgt werden. Die erlittenen Verletzungen wurden mit einer Heilungsdauer von rund vier Wochen eingestuft.

Den entscheidenden Durchbruch bei den Ermittlungen brachten die Aufnahmen der Videoüberwachung im Stadtzentrum. Ergänzend werteten die Ermittler Kamerabilder aus Gastbetrieben aus, in denen sich die drei Verdächtigen vor der Tat aufgehalten hatten. Zusammen mit Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungsergebnissen konnten die Carabinieri die mutmaßlichen Täter innerhalb weniger Tage eindeutig identifizieren.

Die drei jungen Männer wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen gemeinschaftlich begangener schwerer Körperverletzung angezeigt.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Sterzing, Hauptmann Francesco Lorenzi, bezeichnete den Vorfall als besonders schwerwiegend. Solche Gewalttaten seien in einer Region, die sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und sozialem Zusammenhalt auszeichne, glücklicherweise selten. Umso wichtiger sei es gewesen, den Fall rasch aufzuklären.

Wie üblich gilt für die Beschuldigten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.