Blutregen über Südtirol

Von: luk

Bozen – Auch in Südtirol herrscht seit Freitag “Warnstufe Orange”: Nach einer längeren Schönwetterphase ist ein Wetterumschwung eingetreten – und dieser bringt in diesen Tagen ein eher seltenes Naturschauspiel mit sich: Blutregen. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin gestern auf “X” angekündigt hat, zieht Saharastaub über die Region, der sich mit den anstehenden Niederschlägen vermischen wird. Wer sein Auto draußen parkt, sollte sich auf eine staubige Überraschung gefasst machen: Der Saharastaub bleibt als feiner, rötlicher Film auf Oberflächen zurück.

Wetterlage: Wolken, Regen und Saharastaub

Heute dominieren – wie schon am Freitag – dichte Wolken den Himmel. Gebietsweise fällt leichter Regen, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1500 und 1800 Metern liegt. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter, und stellenweise lockert die Wolkendecke etwas auf.

Am Sonntag startet der Tag erneut trüb und oft regnerisch. Im Laufe des Vormittags werden die Niederschläge seltener, und über den größeren Tälern könnten sogar sonnige Abschnitte durchbrechen.

Wechselhaft geht es weiter

Der Montag bleibt unbeständig mit einem Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regenschauern. Ähnlich sieht es am Dienstag aus, bevor sich am Mittwoch föhnige Tendenzen in den Tälern bemerkbar machen. Zwar gibt es zwischendurch sonnige Momente, doch einzelne Regenschauer sind weiterhin möglich.

Saharastaub liefert auch Nährstoffe

Saharastaub ist nicht nur ein spektakuläres Naturschauspiel, sondern auch ein natürlicher Dünger. Die feinen Partikel enthalten wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Phosphor und Kalzium, die in der Luft transportiert und mit dem Regen auf Wiesen, Felder und Wälder verteilt werden. Besonders Pflanzen profitieren davon, da die Nährstoffe das Wachstum fördern. Sogar in den Ozeanen regt der Staub das Wachstum von Algen an, die wiederum CO₂ binden. Auch wenn der rötliche Film auf Autos und Fenstern lästig sein kann, für die Natur ist der Saharastaub eine willkommene “Nahrung” aus der Wüste.