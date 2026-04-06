Böschungsbrand in Welsberg-Taisten: Straße vorübergehend gesperrt

Von: luk

Welsberg-Taisten – Ein Böschungsbrand hat am Montagnachmittag in Welsberg-Taisten einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 14.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem zwischen den Bahngleisen und der Staatsstraße ein Brand ausgebrochen war.

Beim Eintreffen der Freiwillige Feuerwehr Welsberg stand bereits eine größere Wiesenfläche in Flammen, zudem hatte das Feuer auf einen angrenzenden Wald übergegriffen. Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Taisten gelang es den Einsatzkräften, den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle zu bringen.

Im Anschluss wurden mehrere Glutnester gezielt abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Beide Feuerwehren stellten während des Einsatzes auch die Löschwasserversorgung mithilfe von Tragkraftspritzen sicher.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Staatsstraße vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich durch das Dorf umgeleitet. Angaben zur Brandursache oder möglichen Schäden liegen derzeit noch nicht vor.