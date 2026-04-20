Borkenkäfer-Schaden führt zu Straßensperre in Dolomiten-Tal

Von: mk

Zwischenwasser – Auf der Gadertaler Staatsstraße (SS 244) ist eine vorübergehende Sperre im Abschnitt zwischen Zwischenwasser (Abzweigung nach Welschellen/Campill) und Pikolein (Kabinenbahn Piculin) vorgesehen.

Die Straße wird von Samstag, 25. April, ab den frühen Morgenstunden bis Sonntag, 26. April, gegen 18.00 Uhr durchgehend für alle Fahrzeuge gesperrt, sowohl tagsüber als auch nachts.

Der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider unterstreicht: “In dieser Phase muss die Straße gesperrt werden, um sowohl die Personen, die sie benutzen würden, als auch jene, die dort arbeiten, zu schützen.” Die Straßensperre ist notwendig, um Sicherungsarbeiten entlang der Straße durchzuführen, da von durch den Borkenkäfer geschädigten Bäumen eine Gefahr für den Verkehr ausgeht.

Verkehr und Umleitungen

Die Sperre betrifft den gesamten Verkehr. Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen besteht eine lokale Umleitung über Welschellen (Rina). Der öffentliche Linienverkehr wird vorübergehend umgeleitet, wie bereits bei ähnlichen Maßnahmen in der Vergangenheit. Die Arbeiten wurden gezielt auf ein einziges Wochenende konzentriert, um die Auswirkungen auf Pendlerinnen und Pendler so gering wie möglich zu halten.

Die offizielle Verordnung des Straßendienstes Pustertal wird in den kommenden Tagen übermittelt.