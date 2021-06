Bozen: Autofahrer verliert Kontrolle 

Bozen – Am späten Dienstagabend ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Nicolo-Rasmo-Strasse in Bozen im Stadtviertel Kaiserau ein aufsehenerregender Verkehrsunfall.

Der Lenker eines Personenkraftwagens verlor dabei die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit gleich fünf am Straßenrand geparkten Autos. Glücklicherweise wurde der Fahrer des Unfallwagens, welcher noch Ort vom Rettungsdienstpersonal des Roten Kreuzes versorgt wurde, nicht ernsthaft verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bozen hatte der Fahrer sein Fahrzeug bereits aus eigener Kraft verlassen.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden ist allerdings beträchtlich, da gleich mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt wurden.

Während sich die Stadtpolizei von Bozen um die Unfallerhebungen kümmerte, wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr abgesichert und die Straße anschließend gereinigt. Unter anderem mussten auch vom Unfallfahrzeug austretende Schmiermittelflüssigkeiten gebunden werden.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bozen mit zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz sowie die Stadtpolizei und der Straßendienst der Gemeinde Bozen.