Bozen: Bahnpolizei nimmt illegalen Einwanderer fest

Bozen – Beamte der Bahnpolizei haben am Bahnhof in Bozen einen 31-jährigen Mann aufgegriffen, der sich mit einem Begleiter in einer Zone aufhielt, zu der Passagiere keinen Zutritt haben. Der Mann hatte keinerlei Dokumente bei sich, um sich auszuweisen.

Um seine Identität genau zu bestimmen, wurde er ins Polizeibüro gebracht, wo unter anderem eine Überprüfung der Fingerabdrücke vorgenommen wurde.

Mit Hilfe des Büros für Einwanderung der Quästur in Bozen stellten die Bahnpolizisten fest, dass der Mann eigentlich nicht hier sein dürfte. Gegen lag ein Ausweisungsdekret vor. Offenbar war der Mann in seine Heimat nach Tunesien abgeschoben worden.

Da er über keine Sondergenehmigung verfügte, um erneut nach Italien einzureisen, wie dies vom Innenministerium vorgesehen ist, wurde er wegen illegaler Einwanderung festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.

Der Begleiter des Mannes verfügte hingegen über eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung.