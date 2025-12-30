Bozen: Einbruch in die „Temple Bar” auf dem Dominikanerplatz aufgeklärt

Von: ka

Bozen – Bezüglich des Diebstahls, der sich letzte Nacht in der „Temple Bar” auf dem Dominikanerplatz in Bozen ereignete, bei dem eine Person die Tür des Lagerraums aufbrach, um in das Lokal einzudringen und sich die Kasse anzueignen, weist die Quästur von Bozen darauf hin, dass die Polizeikräfte der Bozner Quästur in Zusammenarbeit mit den Beamten der Stadtpolizei den Täter anhand der Aufzeichnungen der am Eingang installierten Videoüberwachungsanlage identifizieren konnten.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Nordafrikaner, der polizeibekannt ist, politisches Asyl beantragt hat und bereits eine Ausweisungsverfügung für Bozen erhalten hat. Der junge Ausländer wurde wegen seiner Tat in Freiheit an die Justizbehörde überstellt.