Bozen: Entstehungsbrand in Wohnung in der Drususallee

Von: ka

Bozen – Am Freitag wurde die Berufsfeuerwehr Bozen gegen 12.00 Uhr in die Drususallee alarmiert, nachdem Anwohner eines vierstöckigen Kondominiums starken Rauchgeruch im Treppenhaus wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen war das Gebäude von deutlicher Rauchentwicklung betroffen.

Da sich die Bewohner nicht zu Hause befanden, erfolgte der Zugang zur betroffenen Wohnung über den Balkon. Im Inneren wurde ein Entstehungsbrand festgestellt, der rasch gelöscht wurde. Dabei kamen die notwendigen Lösch-, Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen zum Einsatz.

Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung und der damit verbundenen Schäden ist die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden Nachkontrollen und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge kommt ein defektes, in einer Ladehalterung befindliches akkubetriebenes Gerät als mögliche Brandursache in Betracht.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass Geräte, die sich in der Ladung befinden, nur mit Originalakkus betrieben werden sollen. Außerdem sollen sie nicht eigenmächtig repariert und nicht in unmittelbarer Nähe zu brennbaren Materialien abgelegt werden.