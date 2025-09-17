Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Finanzpolizei deckt betrügerisches Mehrwertsteuerkarussell auf
18 Mio. Euro unterschlagen

Bozen: Finanzpolizei deckt betrügerisches Mehrwertsteuerkarussell auf

Mittwoch, 17. September 2025 | 13:41 Uhr
Arbeit Finanzpolizei
Finanzpolizei
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Finanzpolizei in Bozen hat ein betrügerisches Mehrwertsteuerkarussell im Handel mit Elektronikprodukten aufgedeckt. Ein Unternehmernetzwerk mit Basis in Rom soll durch den systematischen Einsatz von Scheinrechnungen rund 18 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben.

Die Ermittlungen der Finanzpolizei Bozen standen unter der Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft in Rom und dauerten mehr als zwei Jahre. Sie führten nun zu mehreren Zwangsmaßnahmen: Gegen den Hauptverdächtigen wurde Hausarrest verhängt, drei weitere Personen erhielten ein Berufsverbot von zwölf Monaten. Zudem wurden Geldbeträge und Vermögenswerte im Wert von über 17 Millionen Euro beschlagnahmt.

Das Netzwerk hatte Produkte wie Laptops, Smartphones und Computer aus anderen EU-Ländern importiert und über ein Geflecht von kurzfristig gegründeten Scheinfirmen im Namen auf “Strohmänner” weiterverkauft. Diese „Strohmänner“ dienten dazu, die fällige Mehrwertsteuer abzuwälzen, ohne sie jemals an den Staat abzuführen. Die Waren gelangten so zu Dumpingpreisen auf den italienischen Markt – auch nach Südtirol –, was für ehrliche Händler eine Benachteiligung darstellte.

Die Ermittlungen waren durch auffällige Preisangebote im Elektronikhandel in Südtirol ins Rollen gekommen. Laut Finanzpolizei waren die lokalen Händler, die die Ware bezogen, nicht in das Betrugssystem eingeweiht und somit selbst Geschädigte.

Mit dem Eingreifen der Finanzpolizei solle die freie Konkurrenz geschützt und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die lokalen Unternehmen wiederhergestellt werden. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
66
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
61
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
55
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
52
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 