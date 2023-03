Bozen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw – drei Verletzte

Unfall in der Mailandstraße

Bozen – Um 10.30 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Bozen am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in die Mailandstraße in Bozen gerufen worden.

Zwei Personenkraftwagen prallten frontal zusammen, beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Eine Beifahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Während des Rettungseinsatzes blieb die Mailandstraße in beide Richtungen gesperrt.

Am Einsatzort sind neben der Berufsfeuerwehr Bozen auch die Rettungssanitäter des Roten und Weißen Kreuzes sowie eine Streife der Stadtpolizei Bozen eingetroffen.