Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Gewalttätiger Bruderstreit schreckt Bürger auf
42-jähriger Vorbestrafter von der Polizei festgenommen

Bozen: Gewalttätiger Bruderstreit schreckt Bürger auf

Mittwoch, 17. September 2025 | 20:38 Uhr
alfa 2
Quästur Bozen
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen Anzeige gegen einen Mann erstattet, der seinen Bruder in der Via Cagliari gewaltsam angegriffen und damit für Unruhe unter den Bürgern gesorgt hat.

Am Mittwochnachmittag gingen bei der Notrufnummer 112 zahlreiche Anrufe ein, in denen Bürger einen heftigen Streit zwischen zwei Personen in der Via Cagliari meldeten.

Quästur Bozen

Die sofort am Ort des Geschehens eintreffenden Polizisten stellten fest, dass zwei Brüder in den Streit verwickelt waren. Einer von ihnen beschädigte während der hitzigen Auseinandersetzung mit einem Stock zwei Autos, die seinem Bruder gehörten. Dieser floh daraufhin mit einem der Autos und prallte schließlich in der nahegelegenen Via Palermo gegen einen Pfosten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
98
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
53
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 