Bozen: Gewalttätiger Bruderstreit schreckt Bürger auf

Von: ka

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen Anzeige gegen einen Mann erstattet, der seinen Bruder in der Via Cagliari gewaltsam angegriffen und damit für Unruhe unter den Bürgern gesorgt hat.

Am Mittwochnachmittag gingen bei der Notrufnummer 112 zahlreiche Anrufe ein, in denen Bürger einen heftigen Streit zwischen zwei Personen in der Via Cagliari meldeten.

Die sofort am Ort des Geschehens eintreffenden Polizisten stellten fest, dass zwei Brüder in den Streit verwickelt waren. Einer von ihnen beschädigte während der hitzigen Auseinandersetzung mit einem Stock zwei Autos, die seinem Bruder gehörten. Dieser floh daraufhin mit einem der Autos und prallte schließlich in der nahegelegenen Via Palermo gegen einen Pfosten.