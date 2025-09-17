Aktuelle Seite: Home > Politik > Deutscher Kanzler Merz wirft Putin Mord vor
Deutliche Worte im Bundestag

Deutscher Kanzler Merz wirft Putin Mord vor

Mittwoch, 17. September 2025 | 10:41 Uhr
Deutliche Worte im Bundestag
APA/APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER
Von: APA/Reuters

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russlands Präsident Wladimir Putin die gezielte Destabilisierung Deutschlands und Europas vorgeworfen. “Putin testet längst die Grenzen, er sabotiert. Er spioniert, er mordet, er versucht zu verunsichern. Russland will unsere Gesellschaften destabilisieren”, sagte der CDU-Chef am Mittwoch in der Generaldebatte über das deutsche Budget 2025 im Bundestag in Berlin.

Merz betont zudem, dass eine Kapitulation der Ukraine gegenüber dem Angreifer Russland nicht akzeptabel sei. “Eine Kapitulation würde Putin nur dazu ermutigen, sich sein nächstes Ziel zu suchen.”

Eine ähnliche Bezeichnung für den russischen Machthaber hatte der damalige US-Präsident Joe Biden im März 2021 geteilt, als er noch vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Interview mit dem TV-Sender ABC auf die Frage, ob er denke, dass Putin ein “Killer” sei, antwortete: “Das tue ich.”

