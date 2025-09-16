Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?

Dienstag, 16. September 2025 | 07:05 Uhr
Ivo-Muser
dzbz
Von: luk

Bozen – Als erste Kirche in Italien versucht die Diözese Bozen Brixen die dunkle Vergangenheit aufzuarbeiten. Dazu hat sie von einer Münchner Kanzlei für knapp 900.000 Euro ein vielbeachtetes Gutachten in Auftrag gegeben.

Ein erster positive Schritt. Doch schon wenige Monate später scheint sich Bischof Ivo Muser im Fall Don Carli verzettelt zu haben. Er bestimmte Don Carli zum Seelsorger in einer Pustertaler Gemeinde, obwohl lediglich eine Verjährung eine Verurteilung in einem Missbrauchsfall verhindert hatte.

Der Sturm der Entrüstung war groß. Bischof Muser ruderte daraufhin zurück. Dennoch blieb er im Kreuzfeuer der Kritik.

Was meint ihr: Geht die Kirche in Südtirol gut mit dem Thema Missbrauch um?

 

© 2025 First Avenue GmbH
 