Bozen: Hündin ist in Balkon-Notlage geraten

Von: luk

Bozen – In Bozen ist eine Hündin in letzter Minute aus einer gefährlichen Situation befreit worden. Das Tier hatte sich auf einem Balkon im dritten Stock eines Wohnhauses in der Palermo-Straße unter dem Geländer eingeklemmt und hing mit den Pfoten in der Luft.

Aufmerksame Passanten wurden durch das verzweifelte Jaulen der Hündin auf die Notlage aufmerksam, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. “Ich habe überall geklingelt, aber der Besitzer war nicht zu Hause”, berichtet Giovanni Argentieri, der ein Lokal in der Nähe betreibt. “Also habe ich die Feuerwehr gerufen, weil ich sie nicht in diesem Zustand lassen konnte.”

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bozen rückten mit einer Drehleiter an, erreichten den Balkon und befreiten die eingeklemmte Hündin vorsichtig. Anschließend wurde das Tier – eine Pitbull-Hündin – wieder sicher auf den Balkon gesetzt und mit Wasser versorgt.

“Sie war wohl schon einige Zeit der Sonne ausgesetzt”, so Argentieri weiter. “Zum Glück haben wir ihr Wimmern rechtzeitig gehört.”