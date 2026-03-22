Bozen: Imbissbude wird Raub der Flammen

Von: ka

Bozen – Am Sonntagabend wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in die Bozner Reschenstraße gerufen. Eine Imbissbude auf dem Parkplatz vor dem Sportstadion hatte Feuer gefangen und stand in hohen Flammen.

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Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Imbissbude wurde jedoch vollständig zerstört. Die Rauchentwicklung in der Umgebung war erheblich. Ob die in Brandnähe geparkten Fahrzeuge beschädigt wurden, ist nicht bekannt.