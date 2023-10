Bozen: Junger Mann in Garage mit dem Messer bedroht

Bozen – In der Garage in der Nähe der Handelskammer ist ein junger Mann mit einem Messer bedroht worden. Der Zwischenfall hat sich nach der Langen der Nacht der Museen in Bozen ereignet, berichtete die italienische Tageszeitung Alto Adige am Sonntag.

Das Opfer hatte einen Mann und eine Frau mit Migrationshintergrund bemerkt, die im Untergeschoss herumlungerten. Der junge Bozner war bei seinem Auto in der Garage gegen 23.15 Uhr angelangt.

„Das Paar lag auf dem Boden mitten im Unrat und es roch nach Drogen“, so der junge Mann. Er forderte die beiden auf, das Gebäude zu verlassen, doch der Mann baute sich vor ihm auf.

Gleichzeitig sah das Opfer aus den Augenwinkeln, wie sich die Frau mit einem Klappmesser in der Hand näherte. „Die Klinge war mindestens zwölf Zentimeter lang“, erzählt der junge Mann.

Trotz allem gelang es ihm, sich zu entfernen. Er rief nach der Polizei, was die beiden wohl erschreckt hat. Als die Beamten ankamen, wurden die zwei Obdachlosen identifiziert. Sie waren den Ermittlern bereits bekannt. Das Messer wurde beschlagnahmt.

„Kurz darauf fühlte ich mich vor Aufregung dermaßen unwohl, dass ich mich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wandte“, erzählt der junge Mann. Er ist sich bewusst: Der Zwischenfall hätte weitaus schlimmer enden können. „Weil ich mich in der Gegend öfters aufhalte, werde ich wohl auch in Zukunft Angst haben“, meint er laut Alto Adige.