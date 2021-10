Bozen: Kaum Andrang beim Testzentrum in der Stadthalle

Bozen – Heute seit 16.00 Uhr ist das Testzentrum in der Bozner Stadthalle in der Reschenstraße geöffnet. Am Mittwochvormittag hat der Stadtrat noch letzte Entscheidungen diesbezüglich gefällt.

Bürger, die sich auf der Homepage der Stadtgemeinde Bozen vormerken, können sich dort einem Antigen-Schnelltest unterziehen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hält sich der Zustrom derzeit allerdings in Grenzen. Nur wenige Bürger haben sich bislang in der Stadthalle testen lassen.

Das Zentrum verfügt über fünf Teststrecken und ist ab 7.00 Uhr in der Früh geöffnet. Pendler haben nicht die Möglichkeit, sich in der Stadthalle testen zulassen. Um einen zu großen Ansturm zu vermeiden, gilt das Angebot nur für Personen, die in Bozen ansässig sind.

Bereits heute ist damit gerechnet worden, dass die Testmöglichkeit vermehrt in Anspruch genommen wird, da ab morgigen Freitag für Arbeitnehmer ein gültiger Green Pass Pflicht ist.