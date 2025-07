Bozen: Klamottendiebe im Twenty angezeigt

Von: Ivd

Bozen – Im Einkaufszentrum „Twenty“ in Bozen hat ein dreister Diebstahl für Unruhe gesorgt: Ein Pärchen nutzte den Trubel zwischen Kleiderständern und Umkleidekabinen, um drei hochwertige Pullover zu stehlen – doch weit kamen sie nicht.

Die beiden gaben sich zunächst unauffällig, nahmen mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleide und verschwanden schließlich samt Beute im Wert von 375 Euro. Der Alarm schlug zwar an, doch in dem Moment war es schon zu spät: Die beiden rannten davon, bevor der Filialleiter eingreifen konnte.

Erst die Auswertung der Überwachungskameras brachte Licht ins Dunkel: Die Carabinieri Bozen werteten die Aufnahmen aus, verglichen Bilder, identifizierten die Verdächtigen und zeigten sie wegen schweren Diebstahls an. Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige des Geschäftsleiters, der den Vorfall bei der Polizei in der Dantestraße zur Anzeige brachte.