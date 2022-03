Bozen: Kleinbrand in einer Werkstatt

Bozen – Am heutigen Montagvormittag hat sich in einer Werkstatt in der Alten Mendelstraße in Bozen ein Kleinbrand entwickelt.

Der Brand betraf das Mobiliar einer kleinen Werkstatt, die vollständig mir Rauch gefüllt wurde. Die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen löschte den Brand unter Verwendung von Atemschutz und befreite die Räumlichkeiten vom Rauch.

Es gab keine Verletzten.

Im Einsatz standen die erste Mannschaft der Berufsfeuerwehr und eine Streife der Stadtpolizei.