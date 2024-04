Bozen: Mann aus Ghana beweist Zivilcourage

Bozen – Ein Mann aus Ghana hat am Samstagnachmittag in der Rittner Straße in Bozen eine gehörige Portion Zivilcourage bewiesen.

Eine 75-jährige Frau hatte ihr Handy kurz auf eine niedrige Mauer gelegt, als ein Passant vorbeikam und das Smartphone einfach an sich riss. Anschließend ergriff er die Flucht in Richtung Pascoli-Straße.

Die Frau wollte dem Dieb noch hinterher eilen, doch sie hatte praktisch keine Chance, ihn auch einzuholen.

Der Mann aus Ghana, der sich zufällig in der Nähe aufhielt und die Hilferufe der Seniorin vernommen hatte, zögerte keinen Moment und nahm die Verfolgung des Übeltäters auf.

Nach kurzer Zeit gelang es ihm, den Dieb zu stoppen, doch dieser setzte sich gewaltsam zur Wehr. Bei dem Versuch, sich zu befreien, verpasste der Täter seinem Verfolger zwei Schläge ins Gesicht.

Trotz allem ließ der Mann aus Ghana nicht locker und behielt den Dieb im Schwitzkasten, obwohl dieser weiterhin um sich schlug.

In der Zwischenzeit traf die Polizei ein, die von einem anderen Passanten alarmiert worden war. Diese brachte den mutmaßlichen Täter zur Quästur, wo er als 39-jähriger tunesischer Staatsbürger – H. N. lauten die Initialen des Namens – identifiziert werden konnte. Der Mann ist bereits vorbestraft und wurde wegen Raubüberfalls verhaftet.

Quästor Paolo Sartori hat aufgrund der Schwere des Vorfalls und der Vorstrafen des mutmaßlichen Täters parallel dazu ein Dekret zur Abschiebung des 39-Jährigen unterzeichnet.