Vier Anzeigen wegen Diebstahls

Bozen: Mann in Abschiebezentrum gebracht

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 18:36 Uhr
Am Donnerstag klickten für die beiden Verdächtigen die Handschellen
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Mittwoch in Bozen mehrere Einsätze wegen Ladendiebstahls durchgeführt und vier Personen angezeigt, wie die Quästur der Provinz Bozen mitteilt.

In einem Geschäft wurde ein 26-jähriger Marokkaner, der sich illegal in Italien aufhielt, nach einem Diebstahl festgenommen. Bei ihm wurde gestohlene Ware mit noch angebrachtem Diebstahlschutz sichergestellt. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen schweren Diebstahls erstattet und ein Ausweisungsverfahren eingeleitet.

Kurz darauf wurden in einem Supermarkt zwei marokkanische Asylwerber im Alter von 27 und 42 Jahren mit gestohlener Ware ertappt und angezeigt. Ebenfalls angezeigt wurde ein 40-jähriger Algerier, der versucht hatte, Lebensmittel und Kleidung aus mehreren Geschäften zu entwenden.

Im Park der Religionen griff die Polizei zudem wegen belästigenden Verhaltens ein und verwies mehrere Personen des Areals. Dort wurde auch ein 30-jähriger Tunesier, illegal im Staatsgebiet und polizeibekannt, angetroffen. Auf Anordnung von Quästor Giuseppe Ferrari wurde er in ein Abschiebezentrum gebracht, wo er bis zu seiner Rückführung verbleibt.

