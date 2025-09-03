Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Mann prügelt auf Verwandte ein und beschädigt deren Auto
Tunesier[41] verhaftet, ein Polizeibeamter leicht verletzt

Bozen: Mann prügelt auf Verwandte ein und beschädigt deren Auto

Mittwoch, 03. September 2025 | 20:52 Uhr
ccc
Quästur Bozen
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen einen ausländischen Staatsbürger verhaftet. Der mit einem Stock bewaffnete Mann war mit Verwandten in einen Streit geraten und hatte das Auto seiner Familienmitglieder beschädigt.

Am Mittwochnachmittag rückten Streifenwagen der Polizeidirektion in die Claudia-Augusta-Straße in Bozen aus, da dort ein Streit zwischen mehreren Personen gemeldet worden war, von denen eine mit einem Stock bewaffnet war.

Quästur Bozen

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, griffen sie einen Mann an, der zwei andere Personen attackierte. Bei den beiden handelte es sich um seinen Bruder und seine Schwägerin. Während der hitzigen Auseinandersetzung rempelte der Mann auch die minderjährigen Kinder des Paares an und beschädigte in seiner Wut das Auto der Frau mit einem stumpfen Gegenstand. Mit demselben Gegenstand versuchte er auch, seinen Bruder zu schlagen.

Quästur Bozen

Als er die Polizisten sah, stürzte er sich auf einen von ihnen. Er schlug ihm gegen das Bein und fügte ihm dabei eine Verletzung zu, die in drei Tagen verheilen sollte.

Der 41-jährige tunesische Staatsbürger und mehrfach vorbestrafte Asylbewerber wurde festgenommen und zur Quästur gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er wegen Gewalt gegen einen Beamten in das örtliche Gefängnis gebracht und steht nun der Justizbehörde zur Verfügung.

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
104
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
93
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
84
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
53
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 