Bozen: Mann prügelt auf Verwandte ein und beschädigt deren Auto

Von: ka

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen einen ausländischen Staatsbürger verhaftet. Der mit einem Stock bewaffnete Mann war mit Verwandten in einen Streit geraten und hatte das Auto seiner Familienmitglieder beschädigt.

Am Mittwochnachmittag rückten Streifenwagen der Polizeidirektion in die Claudia-Augusta-Straße in Bozen aus, da dort ein Streit zwischen mehreren Personen gemeldet worden war, von denen eine mit einem Stock bewaffnet war.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, griffen sie einen Mann an, der zwei andere Personen attackierte. Bei den beiden handelte es sich um seinen Bruder und seine Schwägerin. Während der hitzigen Auseinandersetzung rempelte der Mann auch die minderjährigen Kinder des Paares an und beschädigte in seiner Wut das Auto der Frau mit einem stumpfen Gegenstand. Mit demselben Gegenstand versuchte er auch, seinen Bruder zu schlagen.

Als er die Polizisten sah, stürzte er sich auf einen von ihnen. Er schlug ihm gegen das Bein und fügte ihm dabei eine Verletzung zu, die in drei Tagen verheilen sollte.

Der 41-jährige tunesische Staatsbürger und mehrfach vorbestrafte Asylbewerber wurde festgenommen und zur Quästur gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er wegen Gewalt gegen einen Beamten in das örtliche Gefängnis gebracht und steht nun der Justizbehörde zur Verfügung.