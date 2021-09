Bozen: Nächtliche Ruhestörungen lassen nach

Bozen – Die neue Verordnung des Bozner Bürgermeisters Renzo Caramaschi, welche am gestrigen Freitag in Kraft getreten ist, um den nächtlichen Ausschweifungen am Obstmarkt und den umliegenden Straßen, an der Achse Freiheitsstraße sowie am Anita-Pichler-Platz in Kaiserau entgegenzuwirken, zeigt bereits ihre Wirkung.

Christoph von Ach von der Initiative Lebenswerter Obstmarkt zufolge haben sich die gestrigen Feiern in Grenzen gehalten, auch wenn es nicht ganz ruhig gewesen sei. Die Verordnung, mit welcher ein Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Anwohner und der Feiernden gefunden werden soll, wird vorerst bis zum 3. Oktober gelten, so berichten Medien.