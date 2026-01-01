Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume
Ab dem 2. Jänner

Bozen: Sammlung ausgedienter Weihnachtsbäume

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 07:40 Uhr
SEAB
SEAB
Von: luk

Bozen – Auch heuer holt SEAB in Bozen ausgediente Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab. Diese können nämlich kompostiert werden und gehören daher nicht in die Restmülltonne: Das Grün wird kompostiert, Äste und Stämme zu Hackholzschnitzel verarbeitet.

SEAB holt in Bozen die ausgedienten Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab. Man muss nur die Bäume – ohne Weihnachtsschmuck – an den von SEAB angegebenen Abholterminen zu einer beliebigen Ökoinsel bringen (wo sich die Straßenglocken für Plastik, Glas und Papier befinden, nicht an den Restmüll- und Biomüll-Sammelstellen). Die Christbaum-Entsorgung 2026 beginnt am 2. und endet am 16. Jänner 2026.

Hier der Terminkalender nach Sammelzonen:

“Bitte stellen Sie die Bäume nicht an einem beliebigen Wochentag, sondern am Vorabend der angegebenen Sammeltage bei der Wertstoffinsel in Ihrer Nähe ab”, so die SEAB.

Außerdem können ausgediente Weihnachtsbäume montags bis samstags, von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr kostenlos bei der Sammelstelle für Gartenabfälle in der Voltastraße abgegeben werden. Die Sammelstelle öffnet am 7. Jänner 2026 wieder.

Christbaumentsorgung in Leifers

Um die ausgedienten Weihnachtsbäume in Leifers einzusammeln, hat SEAB hingegen drei wöchentliche Sammeltage organisiert. Der Dienst findet montags, mittwochs und freitags statt und dauert vom 2. bis zum 23. Jänner 2026.

Die Bürger können ihre Weihnachtsbäume jeweils am Vorabend der Sammlung an den Ökoinseln lassen. Die Bäume können auch am Recyclinghof Leifers, gemeinsam mit den Gartenabfällen, abgegeben werden.

Bäume, die an anderen Tagen oder Stellen liegen gelassen werden, müssen als Restmüll entsorgt werden. Daher bittet das Umweltunternehmen alle Bürger, sich an die Anweisungen zu halten und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Abfallbewirtschaftung zu leisten.

