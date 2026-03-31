Bozen: Schließung der Notunterkunft um eine Woche verschoben

Von: luk

Bozen – Angesichts des für die nächsten Tage vorhergesagten abrupten Temperaturrückgangs und der bevorstehenden Feiertage hat Bozens Stadtregierung heute auf Vorschlag von Sozialstadträtin Patrizia Brillo die Schließung der Notunterkunft im ehemaligen Alimarket-Gebäude auf den Ostermontag, den 6. April, verschoben.

Mit der Verlängerung der Öffnung um eine Woche werde die Stadt ihrer Verantwortung gerecht, den vor Ort untergebrachten Personen in diesen winterlichen Tagen einen angemessenen Schutz zu bieten, so die Verantwortlichen, die gleichzeitig aber auch betonen, dass das Alimarket-Gebäude keine Dauerlösung sei. Das Pilotprojekt, das als Unterstützung für Menschen gedacht war, die trotz Arbeit obdachlos sind, endet wie geplant zur vereinbarten Zeit. Die Öffnung der Notunterkunft war ursprünglich auf eine Dauer von fünf Monaten angelegt, wurde jedoch zu Beginn des Winters um weitere fünf Monate verlängert.

Die Stadt habe Verantwortung übernommen und in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass Menschen in prekären Lebenslagen ein Dach über dem Kopf haben und Unterstützung erhalten. Dies ändere jedoch nichts daran, dass die Stadt eine ausgeglichenere Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern fordert, zumal Notlösungen nicht zur Dauerlösung werden dürften, so die Verantwortlichen. Die Unterbringung von Menschen, die zwar einer Arbeit nachgehen, aber keine Unterkunft finden, sowie von Menschen in prekären Lebenslagen erfordere eine gemeinsame Anstrengung, und dies bedeute auch, dass die Menschen ausgewogener auf ganz Südtirol verteilt werden müssen.

Die Verantwortlichen versichern, dass die Stadt auch weiterhin lösungsorientiert arbeiten und besonders schutzbedürftige Personen, darunter vor allem Familien und Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die bereits in anderen Einrichtungen aufgenommen sind, sicher unterbringen werde. Bozen habe sich seiner Verantwortung gestellt, sogar über das vereinbarte Maß hinaus. Nun sei es an der Zeit, Entscheidungen zu treffen, die keine neuen Notlagen schaffen, sondern zu konkreten und dauerhaften Lösungen führen.