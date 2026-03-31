Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Schließung der Notunterkunft um eine Woche verschoben
Aufgrund der tiefen Temperaturen

Bozen: Schließung der Notunterkunft um eine Woche verschoben

Dienstag, 31. März 2026 | 16:42 Uhr
Ex-Alimarket NOtunterkunft bozen
gmbz
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Angesichts des für die nächsten Tage vorhergesagten abrupten Temperaturrückgangs und der bevorstehenden Feiertage hat Bozens Stadtregierung heute auf Vorschlag von Sozialstadträtin Patrizia Brillo die Schließung der Notunterkunft im ehemaligen Alimarket-Gebäude auf den Ostermontag, den 6. April, verschoben.

Mit der Verlängerung der Öffnung um eine Woche werde die Stadt ihrer Verantwortung gerecht, den vor Ort untergebrachten Personen in diesen winterlichen Tagen einen angemessenen Schutz zu bieten, so die Verantwortlichen, die gleichzeitig aber auch betonen, dass das Alimarket-Gebäude keine Dauerlösung sei. Das Pilotprojekt, das als Unterstützung für Menschen gedacht war, die trotz Arbeit obdachlos sind, endet wie geplant zur vereinbarten Zeit. Die Öffnung der Notunterkunft war ursprünglich auf eine Dauer von fünf Monaten angelegt, wurde jedoch zu Beginn des Winters um weitere fünf Monate verlängert.

Die Stadt habe Verantwortung übernommen und in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass Menschen in prekären Lebenslagen ein Dach über dem Kopf haben und Unterstützung erhalten. Dies ändere jedoch nichts daran, dass die Stadt eine ausgeglichenere Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern fordert, zumal Notlösungen nicht zur Dauerlösung werden dürften, so die Verantwortlichen. Die Unterbringung von Menschen, die zwar einer Arbeit nachgehen, aber keine Unterkunft finden, sowie von Menschen in prekären Lebenslagen erfordere eine gemeinsame Anstrengung, und dies bedeute auch, dass die Menschen ausgewogener auf ganz Südtirol verteilt werden müssen.

Die Verantwortlichen versichern, dass die Stadt auch weiterhin lösungsorientiert arbeiten und besonders schutzbedürftige Personen, darunter vor allem Familien und Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die bereits in anderen Einrichtungen aufgenommen sind, sicher unterbringen werde. Bozen habe sich seiner Verantwortung gestellt, sogar über das vereinbarte Maß hinaus. Nun sei es an der Zeit, Entscheidungen zu treffen, die keine neuen Notlagen schaffen, sondern zu konkreten und dauerhaften Lösungen führen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
71
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Kommentare
50
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Kommentare
42
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Wald in den Dolomiten in Not
Kommentare
38
Wald in den Dolomiten in Not
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Kommentare
30
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 