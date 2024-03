Bozen: Serienverbrecher verhaftet

Bozen – Gestern wurden im Stadtzentrum am späten Nachmittag zwei Männer durch verdächtiges Verhalten auffällig und von den Beamten der Stadtpolizei im Stadtzentrum angehalten. In Folge wurden die Personen wegen mehrerer Delikte verhaftet.

Ein 46-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der sich zurzeit illegal im Land aufhält, wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals wegen zahlreicher Eigentumsdelikte verurteilt. Allein im vergangenen Jahr wurde der Mann etwa 20 Mal wegen Diebstählen in Supermärkten und Bekleidungsgeschäften sowie von Bauwerkzeugen und Fahrrädern angezeigt. Der Mann muss eine Haftstrafe von zwei Jahren und 25 Tagen verbüßen.

Ein weiterer Mann marokkanischer Herkunft – 39 Jahre alt – war bei den Justizbehörden bereits in der Vergangenheit wiederholt wegen Diebstählen in Geschäften angezeigt worden, wobei es in einigen Fällen zu Übergriffen auf das Ladenpersonal gekommen war. Der Mann wurde zur Verbüßung einer sechs-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Parallel zum Gerichtsverfahren wurde gegen beide Personen angesichts der Schwere ihrer Delikte auch ein Ausweisungsbeschluss aus dem Staatsgebiet erlassen, welcher nach Ablauf der Strafe vollstreckt wird.

Ein 24-jähriger Mann, ebenfalls marokkanischer Herkunft, wurde erneut festgenommen nachdem er in der Vergangenheit bereits wegen Widerstands gegen einen Amtsträger und schwerer Körperverletzung, sowie wegen Diebstahls und Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. In Anbetracht des Kontextes des Geschehens und der zahlreichen früheren Delikte wurde die Ausweisung des Mannes aus dem Staatsgebiet und seine sofortige Überführung in ein Rückführungszentrum verordnet.