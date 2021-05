Bozen: Verkäuferin unterschlägt Geld – 14 Monate Haft

Bozen – Eine 40-jährige Verkäuferin, die in einem Geschäft im Bozner Einkaufszentrum Twenty tätig war, ist vor Gericht gelandet, weil ihr vorgeworfen wurde, Geld unterschlagen zu haben.

Die Frau, die unter anderem auch für die Aufsicht der Kasse zuständig war, soll bei mehreren Gelegenheiten zwischen dem 27. Mai und dem 4. Juni im vergangenen Geld entwendet haben. Der Betrieb hatte sich dazu entschlossen, die Einnahmen genau zu überwachen, weil bereits vorher mehrmals Fehlbeträge festgestellt worden waren, berichtet Alto Adige online.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte die 40-Jährige am 27. Mai 2020 290 Euro an sich genommen, am Tag darauf waren es 360 Euro, während es sich am 29. Mai um 400 Euro handelte. Am 1. Juni verschwanden hingegen 100, am 3. Juni 270 und am 4. Juni 410 Euro.

Innerhalb weniger Tage hatte sich die Verkäuferin demnach 1.830 Euro unrechtmäßig angeeignet. Zuletzt war sie auf frischer Tat ertappt worden, gleich darauf folgten die Entlassung und eine Anzeige.

Im Rahmen eines gerichtlichen Vergleich ist die 40-Jährige nun zu 14 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe in der Höhe von 600 Euro verurteilt worden.