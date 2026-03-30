Bozen: Verwahrloste Fahrzeuge verschrottet

Von: luk

Bozen – Bei gezielten Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen hat die Stadtpolizei mehrere Straftaten aufgedeckt. Dabei wurden unter anderem gestohlene Gegenstände sichergestellt, Drogen beschlagnahmt und mehrere Personen angezeigt.

Im Bereich der Reschenbrücke fiel den Beamten ein junger Mann auf, der in einer Handtasche wühlte. Als er die Polizei bemerkte, flüchtete er mit einem E-Bike, konnte jedoch kurz darauf gestellt werden. Wie sich herausstellte, waren sowohl die Handtasche als auch das Fahrrad gestohlen. Die Gegenstände wurden den Eigentümern zurückgegeben, der Mann angezeigt.

In einem weiteren Einsatz im Stadtviertel Europa-Neustift wurde ein junger Mann beim mutmaßlichen Drogenverkauf überrascht. Bei ihm fanden die Ordnungshüter rund fünf Gramm Heroin, Bargeld sowie ein Messer. Auch er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Zudem kontrollierte die Stadtpolizei einen obdachlosen Mann, der ein tragbares Trennschleifgerät bei sich hatte. Da der Verdacht bestand, dass das Werkzeug für Einbrüche verwendet werden könnte, wurde es beschlagnahmt und der Mann angezeigt.

Parallel dazu ging die Stadtpolizei gegen verwahrloste Fahrzeuge vor. Im Bereich der Trientner Straße wurden mehrere Autos abgeschleppt und der Verschrottung zugeführt. Solche Fahrzeuge würden nicht nur das Stadtbild beeinträchtigen, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung negativ beeinflussen, so die Behörden.

Die Stadtpolizei kündigte an, die Kontrollen in den kommenden Wochen fortzusetzen. Ziel sei es, Straftaten einzudämmen und die Sicherheit im Stadtgebiet weiter zu erhöhen.