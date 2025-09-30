Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen wandelt sich in der Nacht zum Niemandsland
Anwohner vom Obstplatz klagen

Bozen wandelt sich in der Nacht zum Niemandsland

Dienstag, 30. September 2025 | 09:43 Uhr
bozen polizei obstplatz
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – „Nachts ist der Obstplatz ein rechtsfreier Raum – ein Niemandsland.“ Mit diesen Worten beschreibt Luisa Zamboni vom Anwohnerkomitee die Situation im Herzen der Altstadt. Trotz verstärkter Kontrollen klagen die Bewohner über nächtlichen Lärm, Trinkgelage, Verschmutzung und wiederholte Schlägereien. Jüngst endete eine Auseinandersetzung mit vier Anzeigen. Am Donnerstag wollen die Anrainer ihre Sorgen direkt beim Quästor Giuseppe Ferrari vorbringen. Denn zu sehr später Stunde, wenn auch die letzte Polizeistreife abgezogen ist, wandelt sich der Platz in eine Disco unter freiem Himmel. Menschen kommen mit Lautsprechern und lassen Musik laufen. Die Anwohner fühlen sich dadurch gestört.

Die Stadtregierung versucht seit Amtsantritt, das Sicherheitsproblem in Bozen in den Griff zu bekommen: Grünanlagen wie der Kapuzinerpark oder die Bahnhofsgärten wurden geschlossen, künftig könnte auch der Domplatz abgeriegelt werden. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Probleme dadurch nur verlagert würden, unter anderem auf den Obstplatz.

Zudem wird über neue Ausrüstung für die Stadtpolizei diskutiert. Vizebürgermeister Stephan Konder drängt auf die Einführung des Tasers, da immer mehr Beamte Opfer von Angriffen würden. Derzeit verfügt die Stadtpolizei lediglich über vier sogenannte BolaWrap-Geräte, die als weniger effektiv gelten.

Parallel dazu wollen Bürgermeister Claudio Corrarati und Landeshauptmann Arno Kompatscher beim Innenminister den Bau eines Abschiebezentrums in Bozen-Süd einfordern, um den Umgang mit straffälligen Ausländern zu erleichtern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
66
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 