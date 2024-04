Bozen: Wobi-Wohnung zum Drogen-Hot-Spot gemacht

Bozen – Drogenfahnder der Staatspolizei haben in Bozen einen mutmaßlichen Drogenhändler (24) ausgeforscht. C. N. war bereits wegen Drogendelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Offenbar war der “Lerneffekt” jedoch gering.

Wie die Quästur schildert, stießen die Ordnungshüter nach Hinweisen von Nachbarn auf den jungen Mann in dem Mehrfamilienhaus des Wohnbauinstituts am Matteottiplatz. Sie berichteten von verdächtigen Bewegungen.

Ein erster Lokalaugenschein bestätigte den Verdacht der Nachbarn. Die Exekutivbeamten mussten nicht lange warten, bis sie die ersten bereits bekannten Drogenkonsumenten im Bereich der Unterkunft erblickten.

Am Freitagabend entschlossen sich die Drogenfahnder schließlich zum Zugriff. Der 24-Jährige wurde dabei überrascht, wie er in einer Versorgungsluke im Keller des Hauses herumwühlte. Dort fanden die Beamten drei Päckchen mit insgesamt 100 Gramm Kokain.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung kamen 50 Gramm Haschisch, eine Präzisionswaage und Verpackungsmaterial zum Vorschein.

Für den jungen Mann klickten die Handschellen: Er wurde in die Quästur gebracht und von dort ins Bozner Gefängnis überstellt. Ihm wird der Besitz von Suchtgift mit Verkaufsabsicht vorgeworfen.

Die Ermittlungen zum Kunden- und Lieferantenkreis laufen.

Angesichts der festgestellten Situation und der Schwere der Vorwürfe hat Quästor Paolo Sartori gegen C. N. persönliche Präventivmaßnahmen gemäß dem Antimafia-Gesetz ergriffen.

“Ein weiterer Drogenhändler, der in der Stadt Kokain und Haschisch verkaufte, wurde identifiziert und festgenommen, wobei eine beträchtliche Menge an Rauschgift beschlagnahmt wurde. Dies zeigt, dass der Drogenkonsum in unserer Provinz alles andere als eine Ausnahmeerscheinung ist”, betont Questore Sartori.