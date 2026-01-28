Bozner Stadtpolizei zieht Bilanz

Von: mk

Bozen – Anlässlich des Jahrestages des Schutzpatrons der Stadtpolizei, dem Hl. Sebastian, der am 20. Januar mit einer Hl. Messe gefeiert worden ist, haben der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, und der Kommandant der Stadtpolizei, Fabrizio Piras, heute Vormittag im Rathaus Bilanz gezogen über die Tätigkeiten der Stadtpolizei im vergangenen Jahr 2025.

Die Sicherheit im Stadtgebiet und im Straßenverkehr waren auch im vergangenen Jahr die zwei wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Stadtpolizei. Wie Bürgermeister Corrarati und Stadtpolizeikommandant Piras erklärten, sind die Einsätze im Straßenverkehr zahlenmäßig die meisten, auch wenn seit ein paar Jahren auch andere Arten von Einsätzen zunehmen, wie z.B. Einsätze zur Wahrung der Sicherheit im Stadtgebiet, der Einsätze für die Gerichtspolizei und die Kontrolle von Wirtschaftstreibenden.

Die Stadtpolizei ist auch im Kampf gegen die Verwahrlosung des Stadtbildes aktiv, gegen Müllsünder, gegen die widerrechtliche Besetzung von öffentlichen Flächen und gegen andere Delikte wie z.B. den Konsum und Handel von Drogen. Alle diese Maßnahmen werden kapillar und konstant durchgeführt, in enger Zusammenarbeit mit den anderen Ordnungskräften, um das gepflegte Stadtbild zu erhalten, die Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensqualität zu sichern.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch ein Kalender vorgestellt, der anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Stadtpolizei erschienen ist. Die Stadtpolizei Bozen wurde 1926 gegründet, und der Kalender bietet mit den zahlreichen historischen Aufnahmen einen interessanten Rückblick auf 100 Jahre Geschichte der Bozner Stadtpolizei.