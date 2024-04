Brand am Fuße des Schlern

Seis – Auf der Seiser Alm wurde in der Nacht auf Samstag erheblicher Sachschaden durch einen Brand an einer Almhütte in Saltria am Fuße des Schlern in den Dolomiten verursacht. Der Brand wurde von Urlaubern entdeckt, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Die Freiwillige Feuerwehr Seiser Alm musste mit Atemschutzgeräten arbeiten, um gegen den dichten Rauch anzugehen.

Laut ersten Informationen der Feuerwehr wurde der Brand gegen 00.30 Uhr nachts von den Bewohnern der Hütte bemerkt. Die Hütte, die von italienischen Touristen bewohnt war und zwei Wohnungen beherbergt, war bereits stark verraucht, als die Feuerwehr eintraf. Der Rauchmelder hatte ausgelöst, woraufhin die Touristen sofort die Feuerwehr verständigten.

Die Freiwillige Feuerwehr Seiser Alm alarmierte umgehend die Feuerwehren Seis am Schlern und Kastelruth. Der Brand hatte auch den Dachboden erreicht, weshalb die Feuerwehren gezwungen waren, das Dach zu öffnen, um an die bereits glimmende Holzfaserdämmung heranzukommen.

Der Sachschaden ist erheblich.