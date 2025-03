Brand am Latscher Sonnenberg: Auch Super Puma nimmt Löschflug wieder auf

Von: mk

Latsch – Nach dem Waldbrand am Latscher Sonnenberg hat sich Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher am heutigen Freitag um 7.00 Uhr bei einem Erkundungsflug selbst ein Bild der Lage vor Ort verschafft. Er sicherte den Einsatzkräften vor Ort seine volle Unterstützung zu und betonte, dass er alle Entscheidungen mittrage. Er richtete seinen Dank an alle Einsatzkräfte vor Ort.

Derzeit stehen 60 bis 70 Hektar am Latscher Sonnenberg weiter in Flammen, berichtete Bezirksfeuerwehrpräsident Roman Horrer bei der Lagebesprechung der Agentur für Bevölkerungsschutz, die Nacht sei ruhig verlaufen, der Brand habe sich nicht weiter ausgebreitet. Vor allem in bewohnten Bereichen waren Nachtwachen aktiv. Derzeit herrschen günstigere Windverhältnisse bei geringerem Unterwind (Südwind), der jedoch im Laufe des Tages wieder zunehmen wird.

Kurz nach 6.00 Uhr haben vier kleinere Löschhubschrauber und der große Super Puma ihre Löschflüge wieder aufgenommen, sobald es die Tageslichtverhältnisse wieder erlaubt haben. Gemeinsam mit 200 bis 300 Mitgliedern von 16 Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr versuchen sie weiter, die Flammen einzudämmen beziehungsweise deren Ausbreitung zu minimieren. Am Nachmittag kommt ein weiterer Super Puma dazu.

Die 59 aus St. Martin am Kofel Evakuierten waren über Nacht privat oder in einem Hotel untergebracht. im Einsatz stehen auch der Landesrettungsverein Weißes Kreuz und die Notfallseelsorge zur Unterstützung der Evakuierten.