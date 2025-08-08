Brand bei Los Angeles: Feuerwehr macht Fortschritte

Von: APA/dpa

Der Großeinsatz der Feuerwehr gegen einen rasch um sich greifenden Waldbrand unweit von Los Angeles zeigt ersten Erfolg. Das sogenannte “Canyon Fire” sei jetzt zu 25 Prozent eingedämmt, teilte die kalifornische Brandschutzbehörde Cal Fire am Freitagvormittag (Ortszeit) mit.

Das Feuer war am Donnerstag etwa 60 Kilometer nordwestlich des Zentrums der Millionenmetropole ausgebrochen und innerhalb weniger Stunden auf eine Größe von knapp 20 Quadratkilometern angewachsen. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 2.800 Fußballfeldern.

Mit 400 Helfern kämpfen die Einsatzteams gegen die Flammen an. Die Löscharbeiten seien aus der Luft und am Boden “aggressiv” erfolgt, hieß es in der Mitteilung. Durch die harte Arbeit der Feuerwehrleute seien größere Schäden in Wohngebieten bisher verhindert worden. Der Brand bedrohte nach Angaben der Behörde Stromleitungen und mehrere Gemeinden.

Etwa 4.000 Menschen mussten laut Medienangaben ihre Häuser verlassen, weitere 12.000 Anrainer sollten sich für eine Evakuierung bereithalten. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.