Brand in der Handwerkerzone in Wengen

Wengen – Gegen 17.00 Uhr brach in der Handwerkerzone in Wengen ein Feuer aus. Ersten Informationen zufolge war in einer Tischlerei ein Filtersystem des Silos ist in Brand geraten.

Glücklicherweise bemerkten die Besitzer der Tischlerei den Brand rechtzeitig, auch die Brandschutzklappen funktionierten einwandfrei. Die Feuerwehrleute rückten mit schwerem Atemschutzgerät an, um die Filter zu entfernen. Die zahlreichen Feuerwehren der Umgebung sind immer noch im Einsatz.

Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Wengen, St. Martin in Thurn, Abtei, St. Vigil in Enneberg, der Rettungsdienst und Behörden