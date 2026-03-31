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Mehrere Feuerwehren stundenlang im Einsatz

Brand in Hackschnitzelanlage in Mühlbach

Dienstag, 31. März 2026 | 12:26 Uhr
mühlbach
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schabs
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Von: luk

Mühlbach – Am Montag ist es in Mühlbach zu einem Brand in der Zwischendecke einer Hackschnitzelanlage gekommen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Mühlbach, Rodeneck und Brixen rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Schabs gegen 16.50 Uhr zum Einsatz aus.

Wie aus dem Einsatzbericht hervorgeht, wurde das Dach unter schwerem Atemschutz geöffnet, um an den Brandherd zu gelangen. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer über mehrere Stunden und konnten eine Ausbreitung auf das angebaute Holzlager glücklicherweise verhindern.

Gegen 21.00 Uhr konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz Mühlbach sowie die Carabinieri von Mühlbach und Schabs.

Bezirk: Pustertal

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