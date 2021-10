Brandermittlungen zu Explosion im Hotel Chalet Mirabell

Bozen – Die Berufsfeuerwehr Bozen nimmt die Ermittlungen zur Explosion im Haflinger Hotel Chalet Mirabell auf. Gemeinsam mit einem Arbeitsinspektor werden die Brandinspektoren voraussichtlich am Montag die Brandstelle in Hafling aufsuchen und eingehend untersuchen.

Medienberichten zufolge steht im Mittelpunkt der Ermittlungen der Ausgangspunkt des Feuers. Sollte eine Feuerstelle mit Biotethanol eine Rolle gespielt haben, sei das für die Feuerwehren von besonderem Interesse, da derartige Feuerstellen in den vergangenen Jahren vor allem in der Gastronomie vermehrt zum Einsatz kommen, so die Berufsfeuerwehr.

Bei der Explosion und dem anschließenden Zimmerbrand am Donnerstagabend war der Hausmeister schwer verletzt worden. Er soll einen Ofen mit Bioethanol aufgefüllt haben.