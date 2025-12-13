Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brennerautobahn: Die Carabinieri warten schon
Verstärkte Kontrollen bei Ausfahrt Neumarkt

Brennerautobahn: Die Carabinieri warten schon

Samstag, 13. Dezember 2025 | 09:50 Uhr
13.12.2025 CC Egna
Carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Neumarkt – Die Carabinieri der Kompanie Neumarkt haben ihre Kontrollen im Unterland verstärkt und am Autobahnausfahrt der Brennerautobahn A22 Auer–Neumarkt gezielte Überprüfungen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion waren Verkehrsteilnehmer, insbesondere Touristen auf dem Weg in die Skigebiete des Fleims- und Fassatals.

Gemeinsam mit einer Drogenspürhunde-Einheit aus Leifers kontrollierten die Einsatzkräfte den ausfahrenden Verkehr. Rund 50 Fahrzeuge wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen, insgesamt 70 Personen identifiziert. Dabei wurden zwölf Personen wegen Konsums von Suchtmitteln angezeigt. Zudem stellten die Carabinieri mehrere Dutzend Gramm Haschisch und Marihuana sicher.

Der Einsatz der Spürhunde erwies sich laut den Carabinieri als entscheidend, um verdächtige Fahrzeuge gezielt auszuwählen und gründlich zu überprüfen.

Der Kommandant der Kompanie Neumarkt, Hauptmann Federico Seracini, kündigte an, dass solche Kontrollen insbesondere in der bevorstehenden Ferienzeit fortgesetzt werden. Der Konsum von Drogen könne nicht nur strafrechtliche Folgen haben, sondern stelle vor allem im Straßenverkehr ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
67
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
55
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
33
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner
Kommentare
26
Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 