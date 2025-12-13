Brennerautobahn: Die Carabinieri warten schon

Von: luk

Neumarkt – Die Carabinieri der Kompanie Neumarkt haben ihre Kontrollen im Unterland verstärkt und am Autobahnausfahrt der Brennerautobahn A22 Auer–Neumarkt gezielte Überprüfungen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion waren Verkehrsteilnehmer, insbesondere Touristen auf dem Weg in die Skigebiete des Fleims- und Fassatals.

Gemeinsam mit einer Drogenspürhunde-Einheit aus Leifers kontrollierten die Einsatzkräfte den ausfahrenden Verkehr. Rund 50 Fahrzeuge wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen, insgesamt 70 Personen identifiziert. Dabei wurden zwölf Personen wegen Konsums von Suchtmitteln angezeigt. Zudem stellten die Carabinieri mehrere Dutzend Gramm Haschisch und Marihuana sicher.

Der Einsatz der Spürhunde erwies sich laut den Carabinieri als entscheidend, um verdächtige Fahrzeuge gezielt auszuwählen und gründlich zu überprüfen.

Der Kommandant der Kompanie Neumarkt, Hauptmann Federico Seracini, kündigte an, dass solche Kontrollen insbesondere in der bevorstehenden Ferienzeit fortgesetzt werden. Der Konsum von Drogen könne nicht nur strafrechtliche Folgen haben, sondern stelle vor allem im Straßenverkehr ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.