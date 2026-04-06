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Mehrere Personen ins Eis eingebrochen

Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee

Montag, 06. April 2026 | 10:19 Uhr
Pragser Wildsee
Facebook/BRD
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Von: luk

Prags – Dramatische Szenen haben sich am gestrigen Ostersonntag am Pragser Wildsee abgespielt: Zwei Geschwister brachen beim Betreten der Eisfläche in das eiskalte Wasser ein.

Die Jugendlichen hatten sich trotz der bereits frühlingshaften Temperaturen auf den zugefrorenen See gewagt, als das Eis plötzlich nachgab. Unmittelbar nach dem Einbruch eilten der Vater sowie zwei weitere anwesende Personen zur Hilfe. Allerdings gerieten auch sie in Gefahr und stürzten ins Wasser.

Erst durch das rasche Eingreifen weiterer Personen vor Ort konnten schließlich alle Beteiligten aus dem See gerettet und ans Ufer gezogen werden. Die beiden Jugendlichen erlitten glücklicherweise lediglich eine leichte Unterkühlung. Sie wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus von Innichen gebracht.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an ähnliche Ereignisse vor vier Jahren, als zahlreiche Menschen unter vergleichbaren Umständen in den beliebten Bergsee eingebrochen waren. Einsatzkräfte befürchten nun, dass sich solche Situationen mit steigenden Temperaturen erneut häufen könnten.

Der Bergrettungsdienst und der Landesfeuerwehrverband Südtirol appellieren in den sozialen Medien eindringlich an Einheimische und Touristen, die Eisflächen nicht zu betreten und die Warnhinweise zu beachten. Ein Sturz in das eiskalte Wasser könne lebensbedrohliche Folgen haben.

Bezirk: Pustertal

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