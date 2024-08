Brixen: Kampf gegen Drogenhandel wird intensiviert

Von: lup

Brixen – Seit Jahresbeginn haben die Ordnungshüter ihre Aktivitäten gegen den Drogenhandel in Brixen massiv verstärkt. Dabei wurde der Fokus vor allem auf die junge Bevölkerung gerichtet.

In diesem Sinne wurde kürzlich ein 19-Jähriger aus Eppan festgenommen, der im Stadtzentrum Drogen an Jugendliche verkauft hat. Im Rahmen einer Kontrolle kamen somit zwei Dosen Haschisch zum Vorschein, die der junge Mann in seiner Unterwäsche versteckt hatte. Zudem hatte der Eppaner aufgrund eines kürzlich zuvor erfolgten Drogenhandels 170 Euro bei sich.

Durch die anschließende Wohnungsuntersuchung konnten weitere 620 Euro in kleinen Scheinen, eine Präzisionswaage sowie ein mit Drogenspuren versehenes Messer sichergestellt werden.