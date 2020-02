Brixen: Verkehrsunfall in der Sarnserstraße

Brixen – Am frühen Dienstagabend kam es in Brixen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Freiwillige Feuerwehr Milland bericht, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 17.30 Uhr in der Sarnserstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren von Milland und Brixen, das Weiße Kreuz mit Notarzt und die Polizeikräfte wurden zum Unfallort alarmiert.

Vor Ort übernahmen die Wehrleute die Erstversorgung der beiden Patienten des auf dem Dach liegenden Pkw. Nachdem die Patienten vom Rettungsdienst übernommen worden waren, kümmerten sich die Feuerwehrleute um die Aufräumarbeiten der Einsatzstelle.

