Brixner Auwald vom Müll befreit

Brixen – Bereits zum fünften Mal wurde vor wenigen Tagen im Brixner Auwald von Freiwilligen der Umweltvereine WWF Trentino Südtirol, Artenschutzzentrum St. Georgen und Team Auwald eine Müllsammlung durchgeführt.

An die 20 große Säcke mit Abfall jeglicher Art konnten den Angestellten der Stadtwerke am Parkplatz bei der Mensa in der Brixner Industriezone übergeben werden.

Die Freiwilligen obgenannter Vereine ersuchen an dieser Stelle die Stadtwerke am Mensa- Parkplatz und entlang der Alfred-Ammon-Straße Müllcontainer aufzustellen, damit die dort am Wochenende wegen der Fahrverbote parkenden Lkw-Fahrer ordnungsgemäß ihren anfallenden Müll entsorgen können. “Ansonsten werden diese Abfälle immer wieder in den Auwald geworfen mit all den negativen Folgen für das dortige Ökosystem.”

Leider werde auch viel Müll in Einkaufstaschen in der Julius-Durst-Straße von vorbeifahrenden Autofahrern aus dem Fenster in den östlichen Rand des Auwaldes geworfen.

Obgenannte Vereine bzw. Freiwillige setzen sich bereits seit dem Jahre 2019 auch für den Erhalt des Auwaldes in der Brixner Industriezone ein. Dieser soll bekanntlich einem 3D-Beton-Drucker-Gebäude der Firma Progress weichen. Nachdem das erste Projekt zurückgezogen wurde, fand Ende Juli 2023 am Firmensitz die Präsentation des neuen Vorhabens statt. “Dieses sieht die Rodung dieses wertvollen Vogelhabitats und wichtigen CO2 Speichers in zwei Etappen vor.”