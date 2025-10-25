Brixner begeht Fahrerflucht nach Unfall

Von: mk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben im Rahmen nächtlicher Kontrollen einen Mann festgenommen, der nach einem schweren Unfall Fahrerflucht begangen hat.

Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen auf dem Parkplatz vor der Diskothek Max. Ein 29-Jähriger aus Brixen, der am Steuer eines Pkw des Typs Peugeot 205 saß, überfuhr in offensichtlich betrunkenem Zustand einen Fußgänger und ergriff anschließend die Flucht, ohne Hilfe zu leisten.

Der 18-jährige Fußgänger wurde von den Rettungskräften umgehend versorgt und ins Krankenhaus nach Brixen eingeliefert. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungsdauer von 25 Tagen.

Der mutmaßliche Fahrer des Unfallautos konnte durch Zeugen identifiziert werden. Beim Aufspüren des Mannes erfuhren die die Ermittler von den Carabinieri aus Mühlbach Unterstützung. Der Peugeot wurde beim Wohnsitz des Mannes aufgefunden.

Nach Abschluss der formellen Amtshandlungen wurde der 29-Jährige festgenommen und in den Hausarrest überstellt. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.