Bruneck: 39-Jährige plündert das Zimmer ihre WG-Kollegin

Bruneck – Die Carabinieri haben eine 39-jährige Frau aus Bruneck wegen des Verdachts auf Unterschlagung auf freiem Fuß angezeigt. Der Vorfall klingt surreal.

Die Frau hatte sich mit einer Arbeitskollegin angefreundet und aus Kostengründen mit ihr gemeinsam eine WG in der Nähe des Stadtzentrums gegründet.

Da sich die Arbeitskollegin aus persönlichen Gründen mehrere Monate lang nicht in der Wohnung aufhielt, blieb sie mit der 39-Jährigen lediglich über Textnachrichten in Kontakt. Als sie wieder in die WG zurückkehrte, erlebte sie eine bittere Überraschung.

Die 39-Jährige, der sie vertraut hatte, war umgezogen, ohne ein Wort zu verlieren, und hat das Zimmer ihrer Arbeits- und WG-Kollegin geplündert. Neben persönlichen Wertgegenständen und Möbelstücken fehlten unter anderem auch ein Fernsehgerät, ein PC und ein Fahrrad.

Der Gesamtwert wird auf mehrere 1.000 Euro geschätzt. Dem Opfer ist nichts anderes übrig geblieben, als sich an die Carabinieri zu wenden, die wiederum bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatteten.

Die 39-Jährige, die in der Zwischenzeit untergetaucht ist, hat sich bei ihrer „Freundin“ gemeldet und erklärt, dass sie nicht die Absicht habe, irgendetwas zurückzugeben. Vielmehr habe sie sämtliche Gegenstände entsorgt.

Ob die geprellte Frau ihr Eigentum wiedersieht, bleibt fraglich. Die Carabinieri ermitteln.