Bruneck: Schindluder mit nicht existenter Ferienwohnung

Von: luk

Bruneck – Im Internet ist große Achtsamkeit an den Tag zu legen. Das zeigt auch dieser Fall der im Pustertal ans Licht gekommen ist: Die Carabinieri von Bruneck haben einen 24-jährigen Mann wegen Betrugs angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, über ein gefälschtes Airbnb-Inserat eine junge Einheimische um rund 1.000 Euro gebracht zu haben. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem die Frau Anzeige erstattet hatte.

Der Verdächtige, der laut den Ordnungshütern bereits mehrfach aktenkundig ist, hatte online eine Wohnung in Bruneck zur Miete angeboten – angeblich im Namen eines dänischen Staatsbürgers. Gegenüber der Interessentin gab er vor, die Abwicklung laufe regulär über die Plattform Airbnb. So gelang es ihm, eine vermeintliche Kaution in vierstelliger Höhe zu erschleichen.

Wie sich herausstellte, existierte die angebotene Wohnung jedoch gar nicht. Den Carabinieri gelang es dennoch, den Inhaber des verwendeten Bankkontos zu identifizieren. Das Konto wurde daraufhin beschlagnahmt.