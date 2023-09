Brutaler Ausraster wegen Klima-Blockade

Mannheim – In Deutschland reißt bei immer mehr Verkehrsteilnehmern der Geduldsfaden, wenn sie auf Blockaden von Klimaaktivisten treffen. Eine Szene vom Mittwochabend in Mannheim auf der B36 zeigt, dass es mittlerweile auch zu Gewalt kommt.

Mehrere Aktivisten der „Letzten Generation“ waren bei einem Protestmarsch auf der Bundesstraße unterwegs. Dabei setzten sie sich auch auf die Fahrbahn. Kein Auto kam mehr durch.

Wie im Video unten ersichtlich, stürmte einer der Fahrer nach vorne und griff die Aktivisten an. Er packt einen der Sitzenden am Rucksack und schleudert ihn an den Straßenrand. Auch Tritte und Faustschläge verteilte er.

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Die “Letzte Generation” gibt sich betroffen:

Das betrübt und schockiert uns. Wir setzen unsere friedlichen Proteste gegen den verfassungswidrigen Kurs der Bundesregierung in Richtung Klimahölle fort.

Abschrecken lässt sich die Bewegung nicht. Man wolle in Wort und Tat friedlich bleiben und den Protest fortsetzen.

Spontanbefragung zu Klimaaktivismus