Brutaler Überfall wegen fünf Euro

Von: mk

Algund – Die Carabinieri haben einen 18-Jährigen und zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren wegen erschwerten Raubüberfalls angezeigt. Ursache ist ein schwerwiegender Übergriff auf einen 16-Jährigen, der sich in der Nähe des Einkaufszentrum Algo in Algund ereignet hat.

Der 16-jährige war zusammen mit einem Freund unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Das Trio näherte sich dem Jugendlichen und zwangen ihn, den drei Tatverdächtigen an einen abgelegenen Ort in der näheren Umgebung zu folgen.

Dort eskalierte die Situation: Einer der 17-Jährigen attackierte den 16-Jährigen mit Tritten und Faustschlägen, wobei er dessen Brieftasche von ihm forderte. Das Bittere daran: Die Beute fiel mit fünf Euro Bargeld äußerst gering aus, was an der Schwere des Vergehens jedoch nichts ändert.

Nach einem Notruf über die Nummer 112 griffen die Carabinieri der Station Proveis umgehend ein. Die mutmaßlichen Täter, die sich immer noch am Ort des Geschehens aufhielten, konnten identifiziert werden.

Als die Carabinieri den 17-Jährigen durchsuchten, fanden sie in seinem Besitz außerdem eine geringe Menge an Haschisch. Deshalb wurde er zusätzlich dem Regierungskommissariat gemeldet.